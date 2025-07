Da sempre sono affascinato dall’origine delle notizie. Nel senso che mi appassiona scoprire come nascano certi titoli e come sia facile alimentare l’allarmismo partendo da notizie false. Prendete a esempio il caldo-killer (i giornali hanno il gusto macabro di affibbiare responsabilità criminali sia all’aumento di temperatura che all’abbassamento, fenomeni naturali che però di volta in volta vengono trasformati in assassini seriali). È bastato che un anziano con pregresse patologie morisse sulla spiaggia e nelle redazioni è scattata la caccia ai decessi dovuti alla calura. Nel mondo per le cause più disparate passano a miglior vita ogni giorno 150 mila persone, ma è sufficiente che d’estate ce ne sia una che si accasci sotto il sole perché in prima pagina e nel tg della sera si inizi a parlare delle vittime dell’afa. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Agli “esperti” il caldo ha fritto il cervello