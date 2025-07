Roma primo giorno di doppia seduta con Gasperini | Trigoria blindata focus su atletica e dati

È ufficialmente cominciata l'era Gasperini alla Roma. Ieri, il tecnico piemontese ha diretto la prima doppia seduta di allenamento, segnando l'inizio concreto della sua gestione. Per l'occasione, i giocatori sono rimasti a dormire all'interno del centro sportivo di Trigoria, una scelta voluta dal tecnico per monitorare da vicino ogni aspetto, in particolare quello nutrizionale. La giornata si è svolta a porte chiuse: allenamento blindato non solo ai media, ma anche al personale interno, a conferma dell'approccio rigoroso adottato da Gasperini. Atletica, palestra e partitelle: Gasp impone il ritmo.

