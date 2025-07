Roma, 16 luglio 2025 – Ha innescato un piccolo giallo per qualche ora la video denuncia dell’attore e regista Luca Zingaretti, fratello del deputato dem Nicola. In una story su Instagram, girata dall’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, il volto noto del commissario Montalbano in tv aveva denunciato il comportamento della moglie di un poltico nazionale per aver saltato la coda passando davanti a tutti gli altri passeggeri per di più con l’aiuto della scorta. Ho assistito a una scena che veramente. C’era la moglie di un politico nazionale che è passata davanti a tutti, con la scorta che le diceva: ‘Prego, prego’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Luca Zingaretti e la denuncia da Fiumicino, chi è la moglie del politico che ha saltato la coda