I ragazzi che rifiutano l’orale ci stanno comunicando dei messaggi Una lettura psicologica

di Cristian Pagliariccio Rifiutando di sostenere la prova orale dell'Esame di Stato, alcuni studenti e studentesse hanno sollevato questioni significative sul sistema valutativo e le dinamiche normative della scuola italiana. Di certo, poichĂ© parliamo di espressioni di autonomia intellettuale e non di crimini, il loro gesto dovrebbe essere valorizzato mediant e una considerazione attenta, senza banalizzazioni. Da un punto di vista psicologico, a riguardo, possiamo fare delle riflessioni per rispondere a una domanda: quali elementi possiamo valorizzare nel comportamento di questi studenti e studentesse? Una prima risposta si lega alla natura del gesto.

