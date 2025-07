Spoiler | non è il divano! Ecco cosa vi fa ingrassare davvero secondo la scienza

Un nuovo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista PNAS ha rivoluzionato la comprensione delle cause dell’obesità , ribaltando convinzioni consolidate sui fattori che contribuiscono all’aumento di peso. La ricerca, che ha coinvolto oltre 4.000 partecipanti provenienti da 34 paesi diversi, ha dimostrato che la ridotta attività fisica potrebbe non avere un ruolo così determinante nell’epidemia di obesità quanto generalmente creduto. L’aspetto rivoluzionario della ricerca risiede nell’identificazione dell’ alimentazione come principale responsabile dell’obesità . Secondo i dati raccolti, l’aumento dell’apporto calorico è risultato circa 10 volte più importante rispetto alla diminuzione del dispendio energetico nel determinare l’attuale crisi dell’obesità . 🔗 Leggi su Cultweb.it

