Rudic | Parlavo con Andreotti del Settebello Vorrei essere ricordato come un buon pittore

Il tecnico croato che rivoluzionò la gestione della Nazionale racconta le svolte e i successi: "Dopo l’oro di Barcellona ‘92 l’allora premier volle parlarmi, sapeva tutto di pallanuoto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rudic: "Parlavo con Andreotti del Settebello. Vorrei essere ricordato come un buon pittore"

In questa notizia si parla di: rudic - parlavo - andreotti - settebello

Rudic: Parlavo con Andreotti del Settebello. Vorrei essere ricordato come un buon pittore; Monterrey vs Inter: data, orario, live streaming e come e dove vedere il Mondiale per Club FIFA 2025 gratis su DAZN.

Rudic: "Parlavo con Andreotti del Settebello. Vorrei essere ricordato come un buon pittore" - Il tecnico croato che rivoluzionò la gestione della Nazionale racconta le svolte e i successi: "Dopo l’oro di Barcellona ‘92 l’allora premier volle parlarmi, sapeva tutto di pallanuoto" ... gazzetta.it scrive

Si ritira Ratko Rudic, il sergente di ferro che fece grande il ... - Ratko Rudic lascia la pallanuoto: il tecnico, protagonista assoluto alla guida del Settebello, ha deciso alla soglia dei 72 anni di chiudere la sua lunghissima avventura a bordovasca. Secondo ilgiornale.it