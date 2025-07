Calcio a 5 la fine di un' era per il Forlì | capitan Cangini Greggi appende le scarpe al chiodo

Dopo una carriera straordinaria e piena di dedizione, è arrivato il momento di salutare il campo. Luca Cangini Greggi, classe 1983, forlivese doc e simbolo indiscusso del Forlì Calcio a 5, ha deciso di ritirarsi definitivamente dall’attività agonistica dopo ben 25 stagioni consecutive tutte con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Calcio, parte forte la prevendita per Forlì-Sambenedettese: oltre 700 biglietti venduti - È partita col botto la prevendita per l'incontro valido per la Poule Scudetto che vedrà affrontarsi Forlì e Sambenedettese domenica alle 18 (non più alle 15) presso lo stadio "Morgagni"; il Forlì Calcio fa sapere infatti che nella prima giornata di libera vendita sono stati staccati 700 tagliandi.

Forlì Calcio in Serie C: sfida decisiva contro San Marino al 'Calbi' di Cattolica - La traversata è compiuta, la nave in porto, la serie C riconquistata. E adesso? Il Forlì avrà saziato i propri appetiti o imporrà ancora ‘la voce del padrone’? Intanto, vieni avanti San Marino.

Forlì Calcio: Addio ai Dilettanti, sfida decisiva contro l'Imolese - Nella tradizione partenopea ‘o quatt’ ‘e maggio è il giorno deputato ai traslochi e per il Forlì è infatti il giorno dell’addio ai Dilettanti.

Calcio a 5, Forlì in semifinale al memorial Alfonso Velez: vittoria in rimonta contro Gatteo; Forlì Calcio a Cinque in semifinale al memorial Velez contro Shqiponja Guastalla; Forlì, il Sassuolo è già un ricordo: Parma piegato 6-2. Doppiette per Cangini Greggi e Simone.