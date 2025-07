Esplosione all' alba a Stornarella | salta in aria il bancomat della filiale Bper

Esplosione all'alba, a Stornarella, dove un commando composto da quattro persone ha fatto saltare in aria lo sportello bancomat della filiale Bper di via Luigi Settembrini. Il fatto è successo intorno alle 5, quando una banda, giunta sul posto a bordo di un’auto di grossa cilindrata, ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: esplosione - alba - stornarella - aria

Esplosione a Roma, boato all’alba al Prenestino: colonna di fumo e diversi feriti. Evacuata la zona - Un’esplosione violentissima ha scosso la Capitale alle 8:18 di venerdì mattina. Un boato, avvertito distintamente in diversi quartieri della città , ha preceduto l’innalzarsi di una densa colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza, dalla zona di via dei Gordiani 32, nel quartiere Prenestino, a Sud-Est di Roma.

Esplosione all’alba in pieno centro. Colpo al bancomat, ladri in fuga - Un botto all’alba in pieno centro storico ha bruscamente risvegliato i residenti, che hanno subito allertato la Tenenza dei carabinieri.

Castelbellino, un'esplosione e il bancomat salta in aria: caccia alla ... - E i pezzi del bancomat fatti saltare fino all’altra parte della strada, al centro della carreggiata e nel parcheggio di fronte dove sembrerebbe esser stata ... corriereadriatico.it scrive