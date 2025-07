Perché investire nel benessere dei lavoratori non è un lusso ma una responsabilità strategica

di Costanza Matafù * Ci fermiamo mai a sentire come risuonano davvero le parole che usiamo – nel corpo, nella mente, nel cuore? Ci rappresentano? Le espressioni entrate nell’uso quotidiano, nate nella nostra lingua o prese in prestito, non sempre riflettono davvero il nostro pensiero; spesso le ripetiamo per abitudine senza prestarvi attenzione. Inoltre, non sempre siamo consapevoli che l’uso automatico di certe espressioni genera effetti a catena, con ripercussioni significative che influenzeranno le generazioni future. Un esempio è work-life balance, che plasma da anni il modo di pensare il lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Perché investire nel benessere dei lavoratori non è un lusso, ma una responsabilità strategica

Welfare: investire su benessere dipendenti per generare valore, la nuova priorità delle aziende - (Adnkronos) – Il benessere dei lavoratori è sempre più al centro delle strategie aziendali. Secondo gli ultimi dati della Salary Guide 2025 di Hays Italia, il 92% dei professionisti italiani considera il benessere mentale una priorità sul lavoro, e l’81% riconosce come questo influisca direttamente sulle performance lavorative.

