Genoa nasce il club Cordillera Cantàbrica | la passione per il Grifone nel nord della Spagna

Italiani e spagnoli uniti dalla passione per il Grifone. È ufficialmente nato il Genoa Club Cordillera Cantàbrica - Grifoni del Norte nel nord della Spagna e in occasione del triangolare del 31 luglio 2025 tra Genoa, Villarreal e Oviedo è stata fissata l'inaugurazione ufficiale allo stadio Carlos. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: genoa - club - cordillera - cantàbrica

