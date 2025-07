Quali sono le migliori pizzerie d'Italia Caserta e Milano sul podio | la classifica 50 Top Pizza 2025

50 Top Pizza, la guida più influente del settore, ha stilato la classifica annuale delle pizze più buone d'Italia, assegnando anche una serie di premi speciali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: classifica - italia - pizza - sono

Libertà di stampa, Italia in caduta libera: crolla al 49° posto nella classifica di Reporters sans Frontières - Tre posizioni perse in un solo anno nella classifica globale sulla libertà di stampa. L’Italia scivola dal 46° al 49° posto nell’indice mondiale della libertà di stampa pubblicato da Reporters sans Frontières (RSF) in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa 2025.

Consumi in Italia in calo: Sud messo peggio, Benevento ultima in classifica - Tempo di lettura: 3 minuti Il rallentamento dei consumi in Italia  assume ormai i contorni di una tendenza strutturale, più che di un fisiologico momento di difficoltà .

Lecco in testa alla classifica: qui si lavora più che nel resto d'Italia - I lavoratori lecchesi sono i più operosi d'Italia. Non si tratta di un'opinione, ma di un dato di fatto emerso dall'ultima analisi condotta dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre sui dati Inps del 2023.

Al primo posto della classifica per il 2025 di 50 Top Pizza c'è «Napoli on the Road», una pizzeria londinese con sedi a Chiswick e Richmond. Ecco quali sono le altre magnifiche 50 Vai su Facebook

50 Top Pizza 2025 Italia, la classifica: vince Francesco Martucci; Francesco Martucci è ancora il miglior pizzaiolo d’Italia secondo 50 Top Pizza 2025; 50 Top Pizza, I Masanielli di Francesco Martucci è la “miglior pizzeria d'Italia”.

Pizza al taglio, la classifica delle migliori in Italia. Ecco dove mangiarle - La guida gastronomica 50 Top Pizza, specializzata in pizze e pizzerie, ogni anno realizza classifiche sul settore. tg24.sky.it scrive

Chi fa la migliore pizza al taglio d’Italia: la classifica 50 Top Pizza 2025 premia Roma - È Roma la capitale indiscussa della pizza al taglio, che si aggiudica sia il primo che il secondo posto della classifica 50 Top Pizza 2025 ... Lo riporta fanpage.it