Justcalcio.com - Pronostico in breve: Las Palmas vs Espanyol – 22/12/24

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Concorrenza: La LigaMercato: Vince l’Probabilità: 19/20 @1xBetCercando di concludere il 2024 con una dichiarazione della Liga, il Lasaccoglierà l’all’Estadio Gran Canaria domenica sera.A partire dai padroni di casa, che lo scorso fine settimana hanno messo a segno un’altra prestazione grintosa strappando lo 0-0 in casa della Real Sociedad, il Lassi sta godendo quella che è diventata una vera macchia viola. Allontanandosi dalle stelle dalla retrocessione, sembra che l’umore nel campo di Diego Martinez sia al massimo. Dopo aver chiuso novembre con una famosa esibizione vincendo 2-1 in casa del Barcellona, ??i Gialli annuseranno un’altra occasione d’oro qui. In effetti, l’ex allenatore dell’Olympiacos ha visto la sua squadra raccogliere sette punti nelle precedenti tre presenze nella Liga.