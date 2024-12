Quotidiano.net - Melissa Memeti trionfa a The Voice Kids: successo di ascolti su Rai 1

è la vincitrice della terza edizione di The, il talent show condotto da Antonella Clerici con i coach Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa, che ieri sera su Rai 1 ha ottenuto un nuovod': con 3 milioni 715mila spettatori e una share del 24, 95% è stato il programma più visto della serata, raggiungendo un picco di ascolto del 30,54% sulla proclamazione della vincitrice. Stagione record per The, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle, che è stato il programma più visto del prime time del venerdì sera per 6 settimane di fila e chiude la terza edizione con una media complessiva di 3.6 milioni di spettatori medi e con una share del 23%, la più alta di sempre. Theconferma la sua forza nel palinsesto del prime time di Rai 1 confermandosi come la produzione più vista in valori assoluti dell'autunno 2024 (eventi esclusi) e come secondo titolo più seguito in AMR della rete nell'intero 2024, dietro solo alla quarta stagione di TheSenior (3.