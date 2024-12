Ilfattoquotidiano.it - Medico, saudita e attivista anti-Islam: ecco chi è Taleb Al Abdulmohsen, l’attentatore ai mercatini di Natale a Magdeburgo

I “crimini commessi dalle autorità tedesche” sono la sua ossessione. Era convinto che il governo di Berlino dovesse essere combattuto per impedirgli di “izzare l’Europa“. Considerava l’il male assoluto e retwittava post di attivisti che bruciano in piazza il Corano. Potrebbe essere l’identikit di un membro delle numerose formazioni di estrema destra che stanno germogliando in tutta Europa, invece è ciò che si trova semplicemente scorrendo il profilo X diJawad Hussein Al, ilcinquantenne di origineche nella serata di venerdì sera si è lanciato contro la folla aidi.Come immagine del profilo ha un suo primo piano stilizzato. In copertina, invece, compare un enorme Ar-15, il fucile semiautomatico di fabbricazione americana noto per essere quello più usato nelle stragi di massa negli Stati Uniti.