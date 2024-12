Lanazione.it - Il Lampo Meridien sfida la capolista Pietrasanta

L’anticipo fra Forte dei Marmi e Cubino apre oggi la sedicesima giornata del girone A di Promozione. Via al girone di ritorno per le nostre rappresentanti, tutte impegnate domani alle 14.30. Nella prima di ritorno la Larcianese ospiterà il Firenze Ovest. Mister Cerasa non avrà a disposizione il trequartista Capetta e l’attaccante Adam Ndiaye, entrambi out per infortuni muscolari. Non fanno più parte della rosa gli attaccanti Abdoulaye Ndiaye e Maggi: il primo è stato svincolato mentre il secondo si è accasato al Pieve Fosciana. Da registrare l’arrivo del nuovo attaccante classe 2002 Mirko Mori proveniente dal Castelfiorentino. Allo stadio dei Giardinetti direcchio invece ilè attesa dal confrontro con la. Ilha assoluto bisogno di punti per cercare di tenere viva l’ambizione di potersi giocare gli spareggi dei play off.