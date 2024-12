Linkiesta.it - I nostri auguri, un promemoria e un ultimo consiglio

Meno quattro: e, complice il weekend, ne siamo quasi usciti.Se siete tra quelli che organizzano Natale a casa, siete già alle prese con spese tattiche nei momenti di minor afflusso (illusi), campioni olimpici di capponi prenotati e di ricette consultate. Se siete tra quelli che se la godono (beati voi, non sapete quanto siete fortunati) state comunque impazzendo per recuperare il regalo per la zia Maura. Se siete invece della schiera di quelli che vanno al ristorante, avete il solo dubbio di mettere la camicia o il golfino, sia mai che c’è lo spiffero. E non avete idea di quale sconfinata fortuna abbiate, perché c’è qualcun altro che ha fatto spesa, ha scelto il menu, ha allestito il locale e le tavole, ha scelto e messo i vini in temperatura, ha selezionato la musica, si occuperà di accogliervi, di farvi stare bene, di servirvi e di pulire e riordinare tutto.