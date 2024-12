Isaechia.it - Fabrizio Corona e Sara Barbieri sono diventati genitori!

Grande gioia per, che poco fadi un maschietto. L’annuncio è arrivato direttamente dai profili social di, dove l’ex re dei paparazzi ha condiviso una tenerissima foto per presentare il nuovo arrivato al mondo.Dopo 22 anni dalla nascita di Carlos, il figlio avuto da Nina Moric, l’ex re dei paparazzi è diventato padre per la seconda volta. Lui e la modellahanno dato il benvenuto al loro primo figlio, Thiago. La notizia, anticipata lo scorso marzo, è ora ufficiale, e i duehanno condiviso con gioia questo momento speciale sui social.Lo scorso marzo,aveva rivelato la gravidanza diin un’intervista esclusiva su Chi. L’annuncio, accompagnato dalla sua immensa felicità, è stato accolto con entusiasmo dai fan della coppia.