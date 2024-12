Lanazione.it - «Chiusura Pam, duro colpo per i lavoratori: urgente incontro in Comune»

Arezzo, 21 dicembre 2024 – "PAM PANORAMA non ci dà un bel "panorama": Le Organizzazioni Sindacali aretine Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Toscana, nelle persone di Bianca Marinari, Federica Ricci e Luigi Marciano, così esordiscono dopo aver appreso dal web, ieri pomeriggio, l'ennesima novità della Pam rispetto all'che ha avuto incon gli assessori Lucherini, Scapecchi e ai tecnici del Servizio governo del territorio: “Abbiamo incontrato la dirigenza della Pam il giorno 13 dicembre u.s. la quale, ci ha riferito il contrario rispetto a quanto hanno confermato e concordato in. La situazione si complica ulteriormente e per tale ragione chiederemo uncon gli assessori e i vertici del. Le Organizzazioni Sindacali esprimono grande preoccupazione per la confermatadel supermercato Pam di via Tortaia, prevista per l’11 gennaio, e per le ripercussioni che tale decisione avrà sui, sulle loro famiglie e sul tessuto sociale ed economico del quartiere”.