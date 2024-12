Anteprima24.it - Biancolino: “C’è fame di riscatto. Mercato? Voglio inserire qualcosa di mio”

Tempo di lettura: 2 minuti“E’ una partita difficile, come tutte. Affrontiamo una buona squadra, messa bene in classifica. Sta a noi dimostrare, nell’ultima partita di quest’anno, quello che possiamo fare”. Parla così il tecnico dell’Avellino, Raffaelealla vigilia della sfida con l’AZ Picerno. “Non abbiamo fatto una bella figura davanti ai nostri tifosi che ci hanno seguito in settimana facendo tanti chilometri – dice – I nostri tifosi non meritano queste prestazioni. Sappiamo di aver fatto una brutta figura in Coppa Italia. Bisogna lavorare e mettere da parte subito quello che è successo mercoledì”.Il tecnico fa il punto anche sul: “La società e il direttore sanno quello che bisogna fare. Va fatto qualche aggiustamento. Sanno quello che serve, abbiamo parlato. Vedremo cosa fare – sottolinea il tecnico – Cessioni? Ad oggi ancora no.