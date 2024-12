Terzotemponapoli.com - Tuttosport – Roma, Ranieri vuole Ancelotti

Lasi concentra sul presente per regalarsi un futuro migliore: “Se non ci riprendiamo, non si può andare a rompere le scatole a un top manager.ha bisogno di un allenatore che sappia vivere le attese di una piazza importante, che non è per tutti“. Firmato: ClaudioIl tecnico giallorosso ha rilasciato questa dichiarazione dopo la vittoria contro la Sampdoria in Coppa Italia di mercoledì sera allo Stadio Olimpico. Nello stesso giorno in cui Carloè diventato l’allenatore più vincente nella storia del Real Madrid, conquistando il 15esimo titolo sulla panchina del club spagnolo grazie alla Coppa Intercontinentale vinta in Qatar battendo in finale i messicani del Pachuca per 3-0 con gol di Mbappé, Rodrygo e Vinicius.