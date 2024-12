Ilfattoquotidiano.it - Turchia, Erdogan sfrutta il caos siriano per colpire ancora i curdi. E giura che la fine del Rojava è vicina

Il “Sultano” di Ankara, Recep Tayyip, ha tuonato che “laè ormai in vista” per il PKK di Ocalan e la Milizia curda siriana gemella, ovvero l’YPG che controlla militarmente il, la regione a maggioranza curda a oriente dell’Eufrate nel nord -est della Siria. L’annichilimento delle milizie curde, al di qua e al di là del contrae Siria, avverrà, a detta di, grazie all’intensificarsi degli sforzi dell’esercito turco per affrontare le minacce terroristiche curde provenienti dalla ampia striscia di frontiera. Ipotesi diventata plausibile in seguito al ribaltamento geopolitico orchestrato dallo stesso presidenteallo scopo di far capitolare il dittatore Bashar Assad dopo aver spinto e sostenuto le milizie islamiste guidate da Jolani a conquistare Aleppo e Damasco.