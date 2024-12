Ilrestodelcarlino.it - Rientro alla 'Saffi': studenti delle medie di Santarcangelo ancora in attesa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quando rientreranno’ i ragazzispostati da settembre in altre scuole di, a causa dei gravi ritardi del cantiere? Glie le loro famiglie, i docenti attendono con ansia notizie dal Comune, dopo gli imprevisti e i ritardi accumulati in questi mesi, che hanno costretto al trasloco i ragazzi (oltre 200) di 10 classi: 3 prime e 3 seconde sono’Pascucci’, 4 terze invece all’elementare di San Vito. Una situazione che sta causando notevoli disagi, specie ai ragazzi trasferiti a San Vito. Lo scorso agosto – pochi giorni dopo che il problema dei ritardi dal cantiere era venuto a g– il Comune aveva promesso alle famiglie che i ragazzi sarebbero tornati’ subito dopo le vacanze di Natale. Sappiamo come è andata: ci sono stati nuovi problemi e ritardi, in particolare per la realizzazione dell’intelaiatura esterna "su cui – aveva spiegato il Comune – si fonda l’adeguamento sismico della palazzina B della ’’".