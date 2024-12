Lanazione.it - Pratiche fiscali e finanziarie, l’Imu 2025 resta sostanzialmente inalterata sia nelle tipologie che nelle misure

Arezzo, 20 dicembre 2024 –ad Arezzosiache. C’è comunque una novità per i Comuni italiani: finora infatti gli enti locali avevano potuto approvare le aliquote dell’imposta in condizioni di libertà, causando alla lunga una dispersione dia livello nazionale. Dal, gli stessi enti locali dovranno invece muoversi dentro una tabella ministeriale. Anche il Comune di Arezzo ha dovuto dunque verificare se la sua articolazione poteva essere ricondotta alla nuova griglia. A riscontro ultimato, la quasi totalità delle aliquote sono rientrate nel prospetto, a eccezione di due, le uniche di conseguenza che il prossimo anno subiranno un necessario e limitato adeguamento: per i portatori di handicap grave e per gli immobili dati in comodato.