NerdPool incontra Alfred

Dopo Come Prima e Perché ho ucciso Pierre, Bao Publishing ha pubblicato di recente l’ultimo fumetto di, Maltempo, un’opera nella quale si percepisce ancora una volta il forte legame dell’autore con il nostro Paese (ve ne abbiamo parlato qui). Durante uno degli incontri di presentazione del volume, abbiamo avuto l’opportunità di fare qualche domanda ade vi lasciamo qui sotto il testo dell’intervista integrale.Ciao, benvenuto su. Sei nato in Francia, ma hai origini italiane e hai vissuto qui per diversi anni. Insieme a Come Prima e Senso, Maltempo è il terzo fumetto di quella che si può definire una “trilogia italiana”. Cos’è che ti affascina dell’Italia e cosa vuoi cercare di evocare nelle tue storie?Mi sono sempre sentito italiano a metà. Anche se sono nato in Francia, sono cresciuto un po’ in Italia quando ero piccolo e poi ci sono tornato da adulto.