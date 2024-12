Lapresse.it - Ligabue, Warner Music Italia acquisisce tutta gli album del rocker

Leggi su Lapresse.it

Luciano, fin dai suoi esordi nel 1990, è sempre stato legato alla casa discografica. Un rapporto che dopo 35 anni si consolida ulteriormente con l’acquisizione oggi, venerdì 20 dicembre, di tutto il catalogo da Zoo Aperto.cosìla proprietà deglidella carriera di Luciano. L’acquisizione comprende gli‘Sette notti in Arena’, ‘Campovolo 2.0’, ‘Mondovisione’, ‘Giro del mondo’, ‘Made in Italy’ e ‘Start’. L’accordo valorizza il catalogo di Luciano, celebrando la suaa e gli anniversari della sua carriera, lasciando all’artista stesso il ruolo chiave di curatore unico di ogni prodotto. Il 21 giugno 2025 ildi Correggio tornerà sul palco della Rcf Arena di Reggio Emilia a 20 anni dal primo concerto a Campovolo per celebrare insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti”, che nel 1995 ha segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera.