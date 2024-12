Liberoquotidiano.it - L'eredità, Daniela sbaglia? Insulti dopo i titoli di coda: "Caz***o guardi scemo di m***da"

Non finisce bene la partita dia L', il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. E i telespettatori picchiano duro sia sulla campionessa sia sulla sua sfidante Maria Sole, colpevoli di non aver dato una grande prova di loro nella "semifinale" dei 100 secondi. E la Ghigliottina ha confermato la scarsa vena di. La campionessa arriva alla prova finale con 200mila euro in ballo, ridotti poi a 50mila euro di montepremi a causa di un paio di errori. Performance buona, ma manca il guizzo decisivo. "Fuoco", "Prezzo", "Fare", "Buono" e "Filtro" sono le cinque parole indizio. La concorrente prova con "amico" ma la parola-chiave è molto più semplice, "benzina". E su X si scatenano i commenti degli appassionati, letteralmente contro tutto e contro tutti.