L' attrice è la testimonial del brand per la Spring 2025 Glamour carica di sintomatico mistero e più fascinosa che mai

In versione dark, ma radiosa come sempre, con lo smoking o in giacca di pellle nera e occhiale scuro, Gwyneth Paltrow, 52 anni, è la nuova protagonista della campagnadi Saint Laurent by Anthony Vacacrello. Algida e ultra, scattata di David Sims in un interno parigino con gli stucchi dorati alle pareti, l’rappresenta l’emblema del lusso in chiave contemporanea: sobrio ma deciso, chic e rock (nel senso più ampio del termine).Sotto braccio stringe la borsa di punta della maison questa stagione, già indossata più volte da Angelina Jolie nella versione cuoio. Perché le muse di Vaccarello sono elegantissime donne adulte.Il rapporto di Paltrow con la moda inizia negli Anni 90.