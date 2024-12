Laprimapagina.it - In primo piano per Siac Europa: sicurezza lavoro, integrazione e benessere animale

A Bari giovedì 19 dicembre si è svolta la conferenza stampa del, organizzazione sindacale che rappresenta le istanze delle imprese e dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e del. L'evento ha avuto luogo presso l'Imperial Royal Circus, presente nella città per le festività natalizie. Numerosi esperti e tecnici hanno partecipato alla conferenza, trattando temi di grande rilevanza per il settore. Tra gli argomenti affrontati, è emersa l'importanza dellasul, come delineato dall'articolo 81, che stabilisce i principi generali per tutelare la salute e ladei lavoratori. Nel contesto dello spettacolo, è essenziale garantire condizioni disicure per artisti e personale tecnico. A tal fine, è necessario implementare misure di prevenzione specifiche, tra cui la formazione dei lavoratori, la valutazione dei rischi, l'uso di attrezzature di protezione individuale, la manutenzione periodica delle attrezzature e la predisposizione di piani di emergenza.