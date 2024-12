Oasport.it - Daniele Bagozza: “L’Italia è la squadra più forte. Si vince in età avanzata nei PGS per un motivo”

Nel consueto appuntamento del lunedì sera con Salotto Bianco, trasmissione giunta alla quarta puntata, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport e condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi, giornalisti di Eurosport, è stato ospite, vittorioso sabato scorso a Cortina d’Ampezzo nel gigante parallelo valevole per la Coppa del Mondo di snowboard alpino.spiega come ha iniziato a fare snowboard: “Un amico me l’aveva consigliato all’epoca, ho iniziato a undici anni, però i miei genitori non volevano pagarmi un corso e mi fanno: ‘Guarda, se vuoi impararlo, arrangiati!’. Mi hanno preso la tavola a noleggio e mio papà mi ha portato sulla pista, dove ci alleniamo sempre noi, che è fantastica in ogni punto di vista, è sempre soleggiata, sempre bella. Il primo anno che ho fatto snowboard io riuscivo solo a fare le back-side, in pratica la curva sui talloni, e andavo giù a foglia morta.