It.insideover.com - Cyber, spionaggio e sorveglianza: così Israele punta all’Africa

Leggi su It.insideover.com

, attraverso l’uso strategico delle sue tecnologie di, ha trasformato la-intelligence in un pilastro della sua politica estera. Questo approccio, che unisce innovazione tecnologica e pragmatismo politico, si è rivelato particolarmente efficace in Africa, dove la necessità di sicurezza e controllo è spesso prioritaria per governi autoritari o instabili. Tuttavia, questa strategia non .InsideOver.