Anteprima24.it - Unpli Benevento, giornata di formazione per 120 ragazzi: tanti progetti e idee

Tempo di lettura: < 1 minutoSì è svolta presso Palazzo Paolo V dila secondadiper gli oltre 120del Servizio Civile dell’. Unaricca dicondivise tra i Formatori Dott. Domenico Nocerino e Dott.ssa Gaya Minicozzi e i Volontari.Durante lanon poteva mancare i vari saluti istituzionali del Sindaco On. Clemente Mastella che ha sottolineato l’interesse messo in campo dall’ Amministrazione Comunale nei confronti dei giovani, nella promozione del territorio e l’accoglienza turistica a.Anche il Presidente ProvincialeMazzeo Renzo in qualità di Responsabile Regionale del SCU ha voluto esprimere un ringraziamento a tutti i volontari per il lavoro che svolgono durante i 12 mesi di lavoro, incentivando tutti a rendere pubblica la grande opportunità che il SCU mette a loro disposizione, infatti dal 2023 a chi svolge questa attività è riservato il 15% dei concorsi pubblici.