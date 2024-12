Piperspettacoloitaliano.it - Un Passo dal Cielo 8 quante puntate sono e quando finisce l’ottava stagione

Il ritorno di Undal8 su Rai 1 è sempre più vicino. L’amata fiction poliziesca con Enrico Ianniello e Giusy Buscemi rispettivamente nei panni dei protagonisti Vincenzo e Manuela Nappi. Nonostante le eccellenti uscite di scena, la serie tv ha saputo rinnovarsi senza perdere la sua fascia fedele di pubblico. Questa ottavavedrà i fratelli Nappi risolvere delitti e misteri negli splendidi paesaggi del Trentino Alto Adige. Cianche alcuni nuovi entusiasmanti sviluppi, tra cui una potenziale storia d’amore tra Manuela e Nathan, interpretato da Marco Rossetti. Lapromette un sacco di colpi di scena, tenendo i fan con il fiato sospeso. Ma eccodi Undal8.Undal, il numero degli episodi delUndal8 prima puntata in onda il 16 gennaioUndal8 seconda puntata in onda il 23 gennaioUndal8 terza puntata in onda il 30 gennaioUndal8 quarta puntata in onda il 6 febbraioUndal8 quinta puntata in onda il 13 febbraioUndal8 ultima puntata in onda il 20 febbraioUndal8 su Rai 1 ?Undal8 sarà composto da un totale di 6che equivalgono a 12 episodi.