Inter-news.it - Udinese vittima preferita di Dimarco. E in Serie A un record assoluto!

Leggi su Inter-news.it

Federicosi sta affermando sempre più come una delle pedine fondamentali nell’assetto tattico dell’Inter di Simone Inzaghi. Questa sera sfiderà l’, anche se non dovrebbe partire tra i titolari. I friulani sono tra le sue vittime preferite. Inoltre, detiene uninA.– Federico, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e tornato più grande, è diventato col tempo sempre più un punto di riferimento non solo per la solidità difensiva ma, soprattutto, per il suo apporto determinante alla fase offensiva.ha un feeling particolare con l’, squadra contro cui ha preso parte attiva a ben quattro reti inA, frutto di una marcatura e tre assist. Nessuna altra squadra ha subito così tanto la classe del laterale sinistro interista.