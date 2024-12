Sport.quotidiano.net - Re Carlo: Ancelotti è il mister più vincente della storia del Real

Madrid, 19 dicembre 2024 – Madrid è ai piedi di, ancora una volta, più delle altre volte. Nella cornice del Lusail Stadium, dove due anni fa si giocò la finale del Mondiale del 2022 che vide l’Argentina trionfare sulla Francia e consacrare Messi come uno dei migliori giocatori, ieri è andata in scena la finale di Coppa Intercontinentale tra ilMadrid e il Pachuca. Mbappé, Rodrygo e Vinicius: sono stati loro a segnare le reti decisive per assegnare ai blancos il trofeo e per renderel’allenatore piùnelladel. Con quello di ieri, infatti, i trofei vinti dasulla panchina delMadrid sono 15, uno in più di Miguel Munoz, che allenò i blancos tra il 1960 e il 1974. Tra le due esperienze sulla panchina delha sollevato al cielo due campionati spagnoli (2021-22 e 2023-24), due Coppe di Spagna (2013-14- e 2022-23), due Supercoppe di Spagna (2022 e 2024), tre Champions League (2013-14, 2021-22 e 2023-24), tre Supercoppe UEFA (2014, 2022 e 2024), due Coppe del mondo per club (2014 e 2022) e una Coppa Intercontinentale FIFA, quest’ultima vinta ieri.