Ilgiorno.it - Preoccupazione per Spm: perdite di bilancio e mancanza di trasparenza a Paullo

Le minoranze politiche nella loro totalità esprimonoper la Spm, società partecipata al 100% dal Comune di. Dal 2020 ad oggi la multiservizi, che gestisce le mense scolastiche e gli impianti sportivi, a partire dalla piscina di via San Pedrino, ha accumulato una serie didi, la più importante delle quali nel 2023, con uno scoperto di 356mila euro. Se consideriamo che anche le stime per il 2024 danno un negativo, di 176mila euro, in cinque anni la società ha totalizzatoper quasi 1 milione di euro. Una situazione che rischia di ripercuotersi sulle casse del Comune e i servizi ai cittadini. "Stiamo cercando di approfondire, ma incontriamo difficoltà nel reperire informazioni e documenti. C’è poca": è quanto affermano le liste "Cittadini di", "Insieme per" e "Nuova", che stanno lavorando insieme per esaminare la vicenda.