Pescara-Ternana | Incognite per i Rossoverdi Capuano e Maestrelli in Recupero

Ancora nulla di definito per i quattroche tentano ilin vista della grande sfida con il(domenica ore 15 all’"Adriatico-Giovanni Cornacchia"). Si tratta dei difensori centrali, del mancino Tito, del centrocampista Mattheus. Ipotizzare le scelte di Abate è dunque al momento impresa impossibile, forse anche per il tecnico stesso che, si presume, attenderà l’immediata vigilia della gara per assumere decisioni definitive. Di certo, egli sta già valutando le soluzioni da adottare in base alle combinazioni degli eventuali forfait. Alla seduta svolta all’antistadio dopo il giorno di riposo, i quattro calciatori in dubbio si sono limitati a svolgere un leggero lavoro a carattere atletico dopo esercizi in palestra.continua a risentire del fastidio al soleo che lo ha obbligato a saltare-Virtus Entella (contro la Pianese non c’era per squalifica).