Pallanuoto. Due su due. Settebello show a Verona

Due indizi costituiscono una prova. Due affermazioni in due turni dicono, invece, che il Nuoto Club Monza non poteva inaugurare in maniera migliore il campionato cadetto 2024-2025. Anche perché i “granchi“ non hanno dovuto soffrire fino all’ultimo respiro. Alallenato da Stefano Ingegneri potrebbe essere eventualmente addossata solo la “colpa“ di una certa rilassatezza accusata nel finale di partita, ad affermazione praticamente acquisita. Agli atti, intanto, finisce il successo per 10 a 9 ottenuto in trasferta aa spese della Plebiscito Padova. In archivio era già spedito il successo per 13 a 12 sull’Onda Blu Dalmine. Un avvio niente male per una squadra che, nella scorsa annata, aveva acchiappato la permanenza in B solo ai playout. "In questa stagione - ammette il direttore tecnico Fabio Frison - puntiamo ai playoff".