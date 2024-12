Lettera43.it - Omicidio Brian Thompson, Luigi Mangione rischia la pena di morte

è trasferito a New York per affrontare il processo per l’di primo grado del ceo di UnitedHealthcare,, potrebbe essere condannato dalladi. Secondo quanto riportato dal New York Post, l’imputazione include aggravanti legate al terrorismo, che prevedono pene severe, incluso l’ergastolo obbligatorio o, su richiesta dei procuratori federali, lacapitale.LEGGI ANCHE:e l’anno nero che potrebbe averlo trasformato in un killerSono 11 i capi d’accusa per il quale è incriminatoL’incriminazione conta 11 capi d’accusa, tra cuidi primo e secondo grado, possesso illegale di armi e falsificazione. Le indagini hanno rivelato cheaveva progettato l’attacco da mesi, come è emerso da appunti rinvenuti nel suo diario.