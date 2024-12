Milan Morata è un problema | quanti problemi fisici per lo spagnolo|Serie A

Leggi su Justcalcio.com

Alvaroè nuovamente ko. Nel momento più delicato della stagione, con la prospettiva di vedere la sua posizione divenire particolarmente pericolante in caso di passo falso contro il Verona, Paulo Fonseca dovrà rinunciare ancora una volta all'attaccante spagnolo. Una tonsillite ha messo ko il classe '93, che già in occasione dell'ultimo match di campionato contro il Genoa aveva recuperato in extremis da un leggero guaio muscolare accusato nell'ultimo appuntamento di Champions League contro la Stella Rossa. Per, acquistato in estate dall'Atletico Madrid con l'obiettivo di essere una figura di riferimento sia in campo che nello spogliatoio per la sua leadership, una prima metà di stagione molto complicata.