Bollicinevip.com - Michele Longobardi ‘cacciato’ da Uomini e Donne: chat ‘spinte’, lui va via mortificato

È giunto al termine il trono di, l’ex tronista è andato viaCosa ha fatto? Perché è statodal programmaLa vicenda dista facendo non poco discutere, nelle scorse ore l’ormai ex tronista si è ritrovato al centro di moltissime critiche e polemiche.Cosa ha fatto l’ex tronista? Grazie alla segnalazione di Mary la redazione del dating show di Maria De Filippi ha scoperto che ha creato sui social un profilo fake per parlare con le sue corteggiatrici, sentiva anche un’ex corteggiatrice. Lui ha provato a giustificarsi dicendo che voleva solo metterle alla prova, però è stato duramente attaccato in studio.Su IsaeChia si leggono i dettagli di ciò che è successo in puntata, in merito alla ‘frequentazione’ dicon l’ex corteggiatrice Alessandra sul sito si legge: “Tra di loro ci sono state chiamate, messaggi eanche “spinte” e la redazione ha visto tutto.