Calciomercato.it - I 7 centrocampisti più discussi in Serie A per il calciomercato di gennaio: un addio è inaspettato

Ilè alle porte, abbiamo quindi analizzato quali potessero essere i 7più chiacchierati inA per il mese di2025: l’elenco completo Lewis Ferguson, tra ipiù chiacchierati dellaA (LaPresse) –.itChe si vada a coprire una zona più offensiva o difensiva del campo, il centrocampista ha un ruolo che non si può assolutamente sottovalutare, anche nel calcio moderno. Dal più classico dei registi, al recupera palloni, passando per chi fa delle incursioni e i gol il suo must. Anche per ildi, i club diA si muoveranno, in entrata e in uscita, per puntellare la propria rosa in questo determinato settore.Tra i nomi che abbiamo selezionato e analizzato, troviamo diversi volti noti del nostro campionato, che potrebbero cambiare maglia nel prossimo mese.