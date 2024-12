Movieplayer.it - Ghostbusters: Sony e Netflix stanno sviluppando un nuovo film animato

Leggi su Movieplayer.it

La collaborazione traAnimation esembra porterà anche allo sviluppo di undi. Le avventure didaranno vita a unche è attualmente in fase di sviluppo grazie alla collaborazione traAnimation e. Lo studio e la piattaforma di streamingda tempo già lavorando a una serie, sempre animata, che verrà realizzata in partnership con Ghost Corps. I primi dettagli deldiSecondo le fonti di Deadline, illungometraggio di- Acchiappafantasmi sarà diretto da Kris Pearn. Lo sviluppo è comunque ancora nelle prime fasi e bisognerà attendere per avere delle notizie più certe. Il progetto sembra sia stato ideato per replicare il .