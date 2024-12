.com - Fiorentina pareggia 1-1 a Guimaraes con un gol di Mandragora all’87’

(Adnkronos) – Missione compiuta per lache1-1 acontro il Vitoria e avanza direttamente agli ottavi di finale di Conference League, senza passare dal playoff. Al vantaggio dei portoghesi con Gustavo Silva al 33?, replica. Nella classifica della prima fase i viola chiudono al terzo posto con 13 punti, alle spalle del Chelesa primo a quota 18 e proprio dei portoghesi secondi con 14 punti. Al 3? si fanno vedere gli ospiti con una verticalizzazione di Gudmundsson per Kouamè, l’ivoriano scivola in area sul più bello e perde il tempo per la giocata. Al 5? padroni di casa vicini al vantaggio: Comuzzo non allontana bene un cross basso da destra e il pallone si impenna. Silva tenta la rovesciata da posizione defilata, tentativo fuori di poco. Al 9? contropiede veloce dellae pallone invitante servito sul lato destro dell’area a Ikoné.