Lapresse.it - F1, Red Bull: Lawson in coppia con Verstappen nel 2025

Leggi su Lapresse.it

Liamfaràcon Maxalla Rednel. Lo ha annunciato la scuderia austriaca all’indomani dell’ufficializzazione della separazione con Sergio Perez. Il pilota neozeleandese, che nell’ultima stagione ha sostituito Daniel Ricciardo alla Racings a partire dal Gp degli Stati Uniti, ha esordito in Formula 1 nel 2023 al volante dell’AlphaTauri.Welcome to the Team, @Liam30 ?? Stepping up to Oracle RedRacing for??— Oracle RedRacing (@redracing) December 19, 2024: “Essere un pilota Redè il sogno di una vita”“Essere annunciato come pilota Redè il sogno di una vita, è qualcosa che desideravo e per cui ho lavorato da quando avevo otto anni. Finora è stato un viaggio incredibile. Ringrazio enormemente tutto il team Racings per il loro supporto, le ultime sei gare hanno giocato un ruolo importante nella mia preparazione per questo passo successivo”.