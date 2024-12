Sport.quotidiano.net - Eccellenza, il Sant’Agostino passa col gol di Cazzadore

massa lombarda 01 Torna alla vittoria il, ma quanta fatica. Le condizioni del campo non hanno aiutato: terreno pesante e gibboso non certo adatto alle giocate in velocità palla a terra della squadra di Ricci, ieri pomeriggio a Massa Lombarda. Nella prima mezz’ora è la formazione romagnola a rendersi maggiormente pericolosa, grazie soprattutto alle veloci incursioni di Fabbretti. I bianconeri costruiscono alcune opportunità interessanti, in un’altra ci ha pensato Costantino a tirar giù la saracinesca. Il gol partita arriva al 40’. Tutto nasce da un contropiede innescato da Roda, dalla trequarti lascia partire un cross bene indirizzato per la testa di, che è bravo a trovare l’angolo lontano. Con la rete di ieriè andato in doppia cifra, salito nell’élite dei bomber del girone.