Con questa sneaker Timothée Chalamet ha dimostrato di essere un vero fan dell' NBA

Quando non lavora sul set o non promuove i suoi ultimi film in tutto il mondo, può capitare diseduto a bordo campo a una partita dei New York Knicks o a fare canestro con Adam Sandler. E per una "conversazione" con Saoirse Ronan a Londra, le'attore hannouna volta per tutte che è unappassionato di basket.Per l'occasione,ha indossato un paio di Nike Air More Uptempo nella colorazione marrone e bianco sporco Coconut Milk. Questo paio specifico è uscito nell'aprile del 2023, ma la silhouette è un classico del mondoe scarpe da basket Nike.Lo status di cultoa Nike Air More Uptempo risale agli anni '90, quando la leggenda del basket NBA Scottie Pippen indossò per la prima volta ladurante il campionato dei Chicago Bulls del 1996 e successivamente alle Olimpiadi.