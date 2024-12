Gqitalia.it - Come saranno le auto di Formula 1 in futuro

Ledi1 cambieranno radicalmente a partire dal 2026, ovvero tra due stagioni. Dei nuovi regolamenti si parla già da un paio d'anni ma ora la Fia ha definito ufficialmente tutte le informazioni che mancavano, in particolare quelle legate all'aerodinamica, un aspetto che sulle monoposto è fondamentale. Le nuove F1 sono state definite «agili» per via delle dimensioni ridotte rispetto a quelle attuali che, in effetti, sono davvero gigantesche, soprattutto in lunghezza. Con le nuove regole il passo - la distanza longitudinale tra le ruote anteriori e quelle posteriori - diminuisce di 20 cm, scendendo da 3,6 a 3,4 metri, mentre la larghezza massima cala da 200 cm a 190 cm. Anche gli pneumaticipiù stretti, di 30 mm al posteriore e di 25 mm all'anteriore.che vanno più veloci in curvaLedi1 del 2026anche più leggere di 30 kg, perché il peso minimo ammesso sarà di 768 kg (722 kg di vettura e pilota + 46 kg di pneumatici).