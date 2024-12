Anteprima24.it - Buon successo di pubblico per la XVIII Mostra di Presepi a Benevento

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’associazione Amici del Presepe di.“Il meteo non proprio clemente e la delocalizzazione di pochi metri dal corso Garibaldi ha sicuramente determinato un calo delle visite rispetto alle migliaia delle scorse edizioni. Allo stesso tempo chi ha ammirato i lavori deisti beneventani ne è rimasto positivamente colpito; dai turisti pugliesi, giunti in gran numero, agli statunitensi, canadesi oltre agli affezionati concittadini. Tradizione affermata e riconosciuta negli anni a conferma della positività del lavoro incessante deisti beneventani.Grandeper il minilaboratorio dove ci si è cimentati nella costruzione di scenografie, minuterie etc, con materiali diversi; “nuova vita ad un cartone da buttare” è stato rappresentato praticamente a chiunque abbia dito curiosità; le scolaresche della Bosco Lucarelli hanno assistito con attenzione e alla trasformazione del cartone e di altri materiali “inutili” in case colonne e scenografie.