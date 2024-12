Sport.quotidiano.net - Bologna: Orsolini e Ndoye in dubbio, Italiano prepara il piano B

E’ giorno di test per Riccardoe Dan: Vincenzoattende l’esito per capire se potrà contare su di loro e intanto studia ilB. Nell’attesa, il tecnico si gode una bella notizia: è tornato in gruppo Juan Miranda dopo l’affaticamento muscolare al polpaccio accusato contro la Juventus. Considerato che contro la Fiorentina, a partita in corso, si è rivisto Lykogiannis. A Torino, contro i granata, ilpotrà contare su 1100 tifosi al seguito ma pure su un terzino sinistro di ruolo, dopo aver dovuto adattare Holm tanto con il Benfica quanto con i viola: il greco parte avanti nel ballottaggio, e lo svedese, tra gli uomini in ascesa, può tornare a giocarsi una maglia da titolare a destra, con De Silvestri e Posch. Dietro, l’impiego di Beukema e Lucumi pare scontato, come quello di Freuler e dell’ex Pobega a centrocampo.