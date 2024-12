Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, De Palma (Fiom): “Urso? Fuori luogo i festeggiamenti, serve confronto a Chigi. Da Meloni silenzio non innocente”

Altro che la “svolta storica” sbandierata da Adolfo, ministro delle Imprese e del Made in Italy, dopo il vertice su. Dopo le ‘promesse’ dell’azienda restano a dir poco scettici i sindacati,-Cgil su tutti: “Trovoeuforia e, penso che sia indispensabile andare a Palazzoper costruire un pacchetto complessivo di rilancio dell’automotive, che non è soltantoma anche l’indotto e non solo. Penso che le proposte andranno verificate nella realizzazione dei piani”, rivendica il segretario generale-Cgil Michele De, nel corso della presentazione del rapporto sul settore “La transizione tra sviluppo e crisi: lavoro, salari, profitti”.Perché, precisa, “quello presentato ieri daal Mimit non è un piano industriale, che arriva quando c’è un amministratore delegato, ma un piano di transizione“.